Surdose de clásicos

Renouant avec une vieille tradition, le championnat argentin organise depuis vendredi une journée consacrée à ses plus grandes rivalités. Le superclásico disputé ce dimanche soir à l'Estadio Monumental a bouclé un week-end à " pura pasión " au pays de feu Diego. Des centaines de tonnes de papelitos balancés, des milliers de kilos de choripán avalés et des litres de Fernet-Coca ingurgités dans tout le pays, retour sur une fin de semaine d'excès en Argentine. Explosion de RTT à prévoir ce lundi.

Le coup d'envoi du Superclásico est prévu dans plus de quatre heures, mais les rues du quartier de Belgrano au nord de Buenos Aires sont déjà envahies par les maillots blancs à bande rouge de River Plate. Pour beaucoup, c'est un rituel. Avant d'aller assister au duel tant attendu face au rival historique Boca Juniors, ils viennent passer une bonne partie de leur journée aux abords de l'Estadio Monumental. Pour ne pas stresser tout seul chez soi en attendant le match à ne surtout pas perdre. Pour surtout kiffer avec les potes la, l'avant-match, en chantant et en s'envoyant des litres de Quilmes ou de Fernet-Coca servis dans des bouteilles en plastique coupées en deux.Pour éviter de trop se bourrer la gueule le ventre vide avant la rencontre, lesont pris d'assaut la plupart des pizzerias etdu coin. À moins de deux kilomètres du plus grand stade d'Argentine, attirés par l'odeur des grillades, des dizaines d'entre eux enquillentetchez Lo de Lalo. Tous ont les yeux rivés sur l'écran. Le téléviseur diffuse le bouillant clásico rosarino entre Central et Newell's Old Boys.assure Juan, supporterde 47 ans, en regardant les images impressionnantes de l'entrée des joueurs sur le terrain. Un drapeau jaune et bleu géant recouvre trois tribunes d'un Gigante de Arroyito en fusion. Un peu trop. Quatre bombes agricoles balancées sur la pelouse retardent le coup d'envoi de la rivalité la plus passionnée du pays.se marre Juan, un bout de barbac dans la bouche.

¡LOCURA TOTAL! El recibimiento de la gente de @RosarioCentral en el #ClásicoRosarino ? pic.twitter.com/11qaCoVc5A

— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) Lire la suite de l'article sur SoFoot.com