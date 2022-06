Sur Twitter, foot et NUPES font bon ménage

La NUPES investit même les terrains les plus inattendus. Depuis quelques semaines, avant le premier tour de la présidentielle et entre les deux rounds des élections législatives, certains comptes Twitter français relayant l'actualité de grands clubs européens, aux dizaines voire centaines de milliers d'abonnés, ont appelé à voter pour la coalition portée par Jean-Luc Mélenchon.

L'initiative peut interpeller, voire choquer. Pourquoi des comptes spécialisés dans le ballon rond sur les réseaux sociaux ont-ils décidé de jouer un rôle dans les deux campagnes électorales du printemps en France ? Le foot et la politique ont une relation conflictuelle : jamais bien loin l'un de l'autre, mais loin de faire l'unanimité quand ils se réunissent. Alors quand @FranceRMCF, compte Twitter dédié à l'actualité du Real Madrid dans la langue de Molière et suivi par plus de 500 000 personnes, appelle à voter Jean-Luc Mélenchon ou pour les candidats étiquetés NUPES aux législatives, les réactions fusent dans tous les sens. D'un côté, ceux qui applaudissent cet engagement et qui sont, généralement, du même bord politique ; de l'autre, ceux qui condamnent l'instrumentalisation d'une base d'abonnés formée en dehors de toute considération politique.

Une nouvelle dynamique s'est créée.Chaque voix compte et dimanche nous pouvons faire pencher la balance.L'abstention doit baisser. Nous ne pouvons plus permettre aux autres de choisir à notre place. Dimanche, faisons mieux et allons voter. #NUPES #legislatives2022 pic.twitter.com/RgZREr7Tur

" J'avais envie de réveiller les jeunes sur un sujet qui les concerne, pour éviter que les personnes âgées votent à leur place." Timéo, alias @AtletiFrancia

Send NUPES

— Real Madrid FR ?? (@FranceRMCF) June 15, 2022Ceux qui se cachent derrière ces comptes aux grosses communautés sur le réseau social à l'oiseau bleu estiment qu'ils ne font rien de mal. Romain, qui tient la page madrilène, a une réponse toute trouvée pour se justifier :"Si ça ne vous plaît pas, bloquez-nous."Dans cette grande cour de récréation que peut être Twitter, Hugo,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com