Sur les traces d'Alexis Sánchez

La ville s'appelle Tocopilla. C'est là, entre l'océan Pacifique, le désert d'Atacama et la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, qu'est né et a grandi Alexis Sánchez, qui vient de signer à l'OM après avoir résilié son contrat avec l'Inter Milan. Là qu'il a lavé des voitures, vendu du poisson et est allé à l'école, car il n'y avait rien d'autre à faire. Là qu'il a développé son sens inné du football. Et là qu'il reviendra toujours. Car "personne ne sort indemne de Tocopilla".

À Tocopilla, le taux d'homicide est inversement proportionnel au taux de suicide. L'ennui est mortel. Surtout l'après-midi, lorsque le bled de Sánchez prend des allures de ville fantôme.

Le scène se déroule en 2014. Plusieurs gamins d'une dizaine d'années jouent sur un terrain équipé d'un plancher bleu abrité sous un toit en tôle. Tous portent des maillots du Barça ou d'Arsenal, respectivement floqués des numéros 9 et 17, et des mèches surplombant des dégradés soigneusement travaillés à la tondeuse électrique. Leur équipe s'appelle "AS 7". Il y a quelques mois, sur le terrain vague poussiéreux jouxtant le city stade, une voiture de luxe est venue poser ses jantes chromées. Le genre de bagnole que les habitants du coin ne voient que dans les films américains. Un type en chandail à capuche a fini par en sortir pour s'engouffrer rapidement à l'intérieur du complexe. C'est à ce moment-là qu'il a découvert sa tête :Les gamins sont restés figés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. À l'image de la voiture, ils avaient en face d'eux un homme qu'ils pensaient ne jamais voir autre part qu'à la télévision : Alexis Sánchez. "AS 7", en personne. Quelques heures auparavant,venait tout juste de dealer son transfert à Arsenal pour la modique somme de 38 millions d'euros. Puis, pour fêter ça, il est venu faire un tour à Tocopilla, une ville située à 1400 kilomètres au nord de Santiago du Chili. Sa ville. Là où celui qui est alors un nouveau joueur desa toujours étéIl faut dire que, plus jeune, la star jouait sur le même terrain qu'utilisent désormais les enfants qui copient sa coupe de cheveux et portent ses maillots. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait ici qu'un terrain vague défoncé sans même une ligne blanche. C'est lui qui a payé le joli parvis en ciment bleu sur lesquels les gamins s'amusent désormais. Au total, un chèque de 160 000 euros pour la restauration de cinq enceintes disséminées un peu