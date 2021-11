Sur les réseaux sociaux, la LFP joue les rabat-joies

À Metz ce samedi, Wahbi Khazri a inscrit un but d'anthologie lors du nul ramené par les Verts de Moselle (1-1). Une pure merveille qui n'a pas été diffusée immédiatement sur les réseaux sociaux ni par Amazon - le diffuseur du match -, ni par la Ligue de football professionnel. Une nouvelle fois, la LFP prouve à quel point sa stratégie de communication est contre-productive commercialement et irrespectueuse envers le football.

Mon précieux...

Toutes celles et ceux qui ont eu la chance de voire décoller ce ballon avant de le regarder atterrir dans le but messin ont vécu l'un des ces moments rares, de ces temps suspendus exceptionnels qui marquent l'histoire du ballon rond, comme lors de la reprise de Benjamin Pavard contre l'Argentine au Mondial 2018. À Saint-Symphorien, le Stéphanois Wahbi Khazri a inscrit le but de sa vie. Malheureusement pour lui, trop peu d'amoureux du foot ont pu contempler à travers le monde son bijou. Rien sur les différents comptes de la LFP, rien non plus sur ceux de Prime Vidéo, le diffuseur. La seule façon de voir Khazri lober Alexandre Oukidja de 68 mètres en replay était de télécharger l'application de Free. Un problème se pose de lui-même : comment expliquer qu'un tel geste n'ait pas immédiatement été repris sur les différentes plateformes où, finalement, une grande partie l'audience et du rayonnement de la Ligue 1 se joue aujourd'hui ? La première réponse est évidemment juridique en ce qui concerne le diffuseur. Lorsqu'il a repris les lots de Mediapro, Amazon n'a pas récupéré dans sa besace l'exploitation de ce type d'images sur les réseaux sociaux. De ce fait, il ne pouvait donc les utiliser légalement au même titre qu'un utilisateur lambda. Au risque de voir ses comptes suspendus, forcément. D'un point de vue formel, l'argument est imparable. C'est toutefois l'instant terrible où l'on se demande par quel miracle, en 2021, aucun cadre ou salarié de la Ligue ne semble avoir mis cette question sur la table lors d'une quelconque réunion. Si c'est avéré, il s'agit d'une faute ou d'une forme d'incompétence grave.C'est d'abord la politique générale de la LFP qui est en cause. Celle-ci repose sur l'idée qu'il faut absolument protéger les images de championnat français et donc refuser de laisser diffuser largement quelques extraits de ses matchs. Une obsession nourrit par la peur du piratage, une nouvelle loi vient d'être adoptée contre le streaming après un lobbying pressant. Bref Lire la suite de l'article sur SoFoot.com