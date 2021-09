Sur les rails, l'OM frustré par le Lokomotiv

Le Sampaoli Time s'est inversé. Sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, l'OM a tout bien fait pendant quatre-vingt-huit minutes. Les Olympiens menaient 1-0, à 11 contre 10, jusqu'à ce qu'un missile russe sorti de nulle part vienne gâcher la fin de soirée olympienne.

Lokomotiv Moscou 1-1 Marseille

Le commandant Guendouzi

Encore une campagne de Russie qui finit mal. Ultra-dominateurs à Moscou, et même en supériorité numérique pendant une grosse demie heure, les Marseillais ont concédé un match nul rageant sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. De quoi ruminer dans l'avion direction Marignane, car les hommes de Sampaoli se sont promenés face à des Russes inoffensifs, mais qui ont refait surface en toute fin de match grâce à un éclair d'Anjorin. Un vrai coup dur pour l'OM qui ramène certes un point de Russie, mais qui méritait plus. Frustrant, mais prometteur.Sur la pelouse du Lokomotiv, l'OM a vite attrapé le bon wagon : celui de l'équipe pas venue là pour subir, et qui veut imposer sa loi, quand bien même elle évolue à l'extérieur. Dès le coup d'envoi, on a donc retrouvé les Marseillais qu'on voit depuis le début de la saison en L1, mais qu'on n'a pas vus en Europe depuis des années : à savoir onze types assoiffés de ballons, qui pressent dans tous les sens. Très vite, l'OM a fait comme chez lui et posé ses crampons sur la table basse du Lokomotiv, acculé devant son but. Chez eux dans le camp moscovite, les Olympiens ne l'ont pas quitté pendant 45 minutes. On pensait alors l'OM sur les rails d'une soirée tranquille, mais problème : en l'absence de Payet et de La Fuente (sur le banc), les hommes de Sampaoli ont été incapables de prendre de vitesse les Cheminots. Seul Ünder a mis un peu de folie dans la surface, tout comme Guendouzi, qui a buté deux fois sur Guilherme (9, 27).