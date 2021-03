Sur le terrain du Real, l'Atalanta peut croire en l'exploit

Défaite sur ses terres par le Real (0-1) à l'aller, l'Atalanta se rend à Madrid pour y réaliser le plus gros exploit européen de son histoire : sortir le Real Madrid pour accéder une deuxième année de suite aux quarts de finale de C1. Spoiler, les hommes de Gian Piero Gasperini en sont tout à fait capables.

Real MadridAtalanta 16/03/2021 - 21h Ligue des champions Diffusion sur

Affrontement à armes égales ?

Et dire qu'il y a un an et demi seulement, l'Atalanta découvrait les dorures et le carré VIP de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Et dire qu'il y a dix ans, le club de Bergame remontait à peine de Serie B avec une couronne sur la tête et n'envisageait peut-être même pas, dans ses rêves les plus fous, de faire tomber le Real pour prétendre à récupérer sa place de quart-de-finaliste de la dernière C1. Pourtant, ce mardi 16 mars 2021 résonne comme le chant d'une réalité qui semble plus vraie que jamais : laarrive à Madrid non pas pour souffrir le martyr, mais bien le canif entre les chicots. Avec de sérieuses raisons de croire en un exploit, un de plus.Rappelez-vous, c'était il y a un an : après un match aller flamboyant et malheureusement tragique sur le plan humain, l'Atalanta