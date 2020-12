Supporter du Stade de Reims : mode d'emploi

Les supporters de France sont à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, celles et ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, c'est au tour du Stade de Reims. Le club champenois a retrouvé de ses couleurs et même regoûté - brièvement - à la Coupe d'Europe à l'été 2020, avant de rentrer dans le rang. Ce qui n'empêche pas la ferveur de renaître en Champagne, après trois longues décennies loin de la Ligue 1.

Patrick Sauvage

"Mon destin est lié au Stade de Reims, quoi que j'y fasse."Patrick

"Je suis né le 3 juin 1959, quelques minutes avant le coup d'envoi de la deuxième finale de Coupe d'Europe de Reims contre le Real Madrid. Juste à temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné le coup d'envoi de Reims-Nice en janvier 2019, 50 ans après. Aujourd'hui, je travaille dans un magasin autrefois détenu par Raymond Kopa. Mon destin est lié au Stade de Reims, quoi que j'y fasse. Depuis l'enfance, je vais au stade. Ça a commencé avec mon père dès mes 5 ans, Kopa était encore là. Et ça ne s'est jamais arrêté. Le Stade de Reims a toujours été mon moyen d'évasion, ma plus grande passion. Pour certains c'est la pêche, la pétanque, moi c'est le Stade de Reims. Même en DH j'allais les voir dès que possible, c'est dans ces moments qu'on reconnaît les vrais supporters. Les couleurs rouge et blanc, le passé, le palmarès : c'est mythique. N'importe quel joueur qui vient signer à Reims, même à l'époque Ligue 2, ça reste le Stade de Reims. Ce n'est pas n'importe quel club, surtout pour notre génération, même si aujourd'hui, on sent que les jeunes sont de plus en plus derrière le club. Au stade, on voit que la jeunesse redynamise les tribunes. Les sifflets disparaissent, ils sont remplacés par les chants.Moi, je suis plutôt du genre actif en tribune, quand je peux y aller, parce que je travaille