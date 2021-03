Supporter du SC Bastia : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, c'est au tour de ceux de Bastia, qui ont prêté serment à la tête de Maure et à la couleur bleue, malgré les hauts et les bas.

Julien Graziani

"Bastia, c'est un mouvement flou qui fonctionne par soubresaut lorsque l'urgence devient absolue."Julien

"Comme on ne parlait pas de gestes barrière à l'époque, la transmission du virus s'est faite par mon père. La première fois que j'ai franchi les grilles du stade, je devais avoir entre trois et cinq ans. Puis un trou... Et un jour, peut-être à huit ans, j'ai demandé à l'accompagner sans que lui n'insiste ou ne me pousse. Il faut dire qu'à ce moment-là, à la fin des années 1990, le Sporting rêvait à nouveau d'Europe et tournait bien. Je garde une saveur particulière de ce Furiani-là : un stade au milieu de rien, l'odeur merguez frites à l'entrée des tribunes, celle des fumis dès le coup d'envoi... Sans oublier, bien sûr, le célèbre roulement de tambour du(notre hymne). Au-delà de ce décorum, ça jouait au ballon avec des joueurs non moins talentueux que rigoureux. Par la suite, il y a eu les années Bernard Casoni en Ligue 2, caractérisées par un profond ennui et un désamour flagrant envers le club. C'est pourtant durant cette période que je me suis véritablement accroché au club, à travers mon investissement dans "Bastia 1905". De là est né un engagement quasiment militant avec l'idée d'exprimer une identité insulaire, mais aussi propre au supporterisme bastiais. Exprimer, mais surtout perpétuer cette singularité qui s'estompe peu à peu.En 2009-2010, un élan populaire organisé autour d'un collectif de supporters auquel j'ai activement participé est apparu. En bon pompier de service, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com