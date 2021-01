Supporter du RC Lens : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. L'organisation du Trophée des champions entre le PSG et l'OM ce mercredi à Bollart-Delelis est l'occasion de se rappeler que cette enceinte est d'habitude l'antre de ce qu'on peut considérer comme le meilleur public de France. Immersion dans une joyeuse bande de fous.

Fred de Liévin, dit FDL

"Une autre fois, j'ai eu un flingue sur la tête lorsqu'on est descendus à La Corogne. Mon pote délirait un peu sur la tête du chauffeur et il m'a braqué."Fred de Liévin

"J'ai toujours aimé le ballon, j'ai joué au foot très jeune. Mon premier match, c'était en 1986, j'avais 8 ans, un soir de Lens-Brest, avec ma mère et deux copains de foot. J'ai été piqué tout de suite. Tu as 8 ans, tu vois une tribune sang et or qui gueule, qui met une ambiance de dingue, tu ne peux que vouloir y retourner. Mais ce n'était pas évident, mon père s'en fichait du foot, ma mère me faisait plaisir pour y aller, mais ce n'était pas régulier. À partir de 1990-1991, ça l'a été. Ma grand-mère habitait le quartier Sellier qui donne vue sur Bollaert. On allait au stade avec des copains avant de rentrer dormir chez elle. Pour ce qui est du stop, j'ai commencé en 1997 au Havre, à Jules-Deschaseaux. Problème de thunes tu vois, tu as 18 ans, le stop devient la solution pour voir Lens. J'ai adoré, tout de suite. Partir à l'aventure, ça ne me faisait pas peur. J'avais déjà fait des petits trajets Lens-Arras, mais là ça devenait concret. Et depuis 1997, j'en suis à 391 déplacements pour le Racing en auto-stop. Je ne les ai pas notés, mais j'ai ce chiffre en tête.Niveau anecdotes, j'en ai forcément des centaines. Parfois, tu peux partir de Lens et être pris directement ou ensuite passer 10 heures dans une station à poireauter, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com