Supporter du Montpellier Hérault SC : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, c'est au tour du Montpellier Hérault Sport Club. À l'heure où bien des supporters français regrettent la "perte d'identité" de leur club, les Pailladins chérissent au contraire la dimension familiale, l'authenticité et la proximité perpétuées au MHSC, presque dix ans après un titre de champion de France inoubliable.

Dony

"L'un des premiers matchs que je suis allé voir à la Butte, c'était contre Monaco en 1999. On perd 3-2, Toifilou Maoulida et Olivier Sorlin marquent deux buts exceptionnels pour Montpellier. À Monaco, il y avait Fabien Barthez dans les cages. À l'époque, on vient d'être sacré champion du monde, j'ai douze ans et la tribune chante : "". Barthez était bon client. Il nous faisait des doigts d'honneur, mais il ne le prenait pas mal du tout, il rigolait même en entendant le chant.Moi, j'ai toujours aimé le foot depuis petit. Chez nous, on nous disait qu'il fallait supporter Marseille. Les parents, les profs, les copains à l'école... Il y a toujours eu cette espèce de fausse identité marseillaise en tant que sudiste. Je n'ai jamais compris ça. Pour moi, il fallait supporter l'équipe de sa ville. Alors, après les cours, j'allais à la Mosson avec mes potes du quartier des Arceaux. Le virus m'a contaminé tout de suite. J'ai toujours aimé le fait que tu sois jeune, vieux, riche, pauvre, peu importe ton métier, quand on entre en tribune, on est tous égaux. C'est quelque chose que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la société. Au fil des années, on se rend compte qu'on côtoie des ingénieurs, des avocats, des RMistes... C'est comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com