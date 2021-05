Supporter du FC Sochaux : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, petite halte dans la tanière des Lionceaux, qui doivent apprendre à grandir sans Peugeot, partenaire historique et fondateur du club doubiste.

Julien Balezeau

" Je crois que la plupart des supporters de Sochaux ont un lien avec la ville, avec la région. C'est le club local, qui a une grande part historique. Il y a peu de clubs en France qui ont ça. "Julien Balezeau

"Mes parents et mes grands-parents travaillaient chez Peugeot, ils étaient abonnés au stade donc on va dire que je n'ai pas trop eu le choix. Mon premier match, ça devait être contre Mulhouse, à l'époque où le club était encore en D2. C'était une victoire 3-0, je devais avoir six ans. À cet âge-là dans un stade de foot, on passe plus de temps à regarder les supporters un peu partout, le match en lui-même je ne pourrais pas ressortir une action. Je crois que mon meilleur moment reste quand même la victoire contre Dortmund en Coupe de l'UEFA, une victoire 4-0 à domicile et comme j'étais jeune, j'étais vraiment à fond.Mon pire souvenir, c'était en 1999, une demi-finale de Coupe de la Ligue perdue contre Lens. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte dans ma vie que le football pouvait être très cruel. C'est pour ça que c'est celui qui m'a marqué le plus. J'étais enfant, on était en demi-finale, pour moi on pouvait battre tout le monde, on allait forcément gagner. La défaite, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a vraiment fait mal, ça m'a beaucoup touché. Cette saison-là on avait fait une petite remontée en D1 pour une saison vraiment pas terrible où on termine avant-derniers, et si je me souviens bien, on arrive à faire un bon match. Finalement, on perd sur un but en prolongation. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com