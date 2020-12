Supporter du FC Nantes : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, place au FCN, qui a perdu sa gloire d'antan, mais garde bon nombre d'amoureux.

Antoine au milieu de la Tribune Loire avec sa traditionnelle casquette bleue

Antoine Josse, dit "Diego Boustosse"

"J'entends souvent dire que les supporters nantais ne sont que nostalgie. On parle beaucoup du passé, car tous les ingrédients de la réussite future y sont toujours !"Antoine a.k.a. Diego Boustosse

"Pour moi comme pour beaucoup, la passion du FCN est synonyme de transmission entre générations. Mon grand-père était supporter du FCN, mon père aussi... Et ce dernier m'a amené à la Beaujoire pour la première fois lorsque je devais avoir sept ans. Expérience fondatrice : je me souviens de tout ! L'odeur des frites en arrivant près du stade, les lumières du stade, le vert de la pelouse... Tout semblait me "péter à la tronche". Sans parler de la clameur sur l'unique but nantais de la soirée. Cette clameur m'a tellement marqué, elle m'a même fait peur. Et puis derrière, les souvenirs s'accumulent : les matchs écoutés à la radio, les déplacements en bus pour des finales de Coupe de France, la fierté de voir la jeunesse nantaise venir balayer Paris et ses stars au Parc 3-0 et se diriger vers le titre de 1995...Pour comprendre la spécificité du FCN, j'ai dû prendre quelques années. C'est avec le temps que tu réalises qu'avoir eu Suaudeau et Denoueix sur un banc (et avant Arribas) estprivilège des supporters nantais. Aimer le FCN, c'est une certaine idée du football faite d'élégance, d'intelligence et d'altruisme. D'autres clubs se démarquent par leurs joueurs iconiques ou par des valeurs de baston ou une dimension Lire la suite de l'article sur SoFoot.com