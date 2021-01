Supporter du FC Metz : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, c'est au tour de ceux du FC Metz. Le club à la croix de Lorraine, devenu champion de l'ascenseur, retrouve des couleurs après des années de galères. Et même si ça n'a pas toujours été facile, les supporters grenat retrouvent doucement le sourire.

François

"J'avais cinq ans la première fois que je suis allé au stade, c'est mon père qui m'avait emmené. Je m'en souviens encore : j'avais vu le match sur ses épaules et il avait eu mal au dos pendant trois jours. Ce match, c'était Metz-Sochaux, et Metz avait perdu : l'apprentissage de la déception a commencé tôt. J'habitais à l'époque dans la vallée de la Fensch, au pied des usines, à Hayange, et j'ai joué dans les équipes de jeune. Le club d'à côté, c'était Florange. Et à Florange, il y avait Carmelo Micciche. C'est marrant parce qu'on avait douze ou treize ans, et il était déjà la star de la vallée. Quand il venait jouer, dès qu'il passait la grille du stade, on entendait une rumeur :Tout le monde se mettait autour de lui et il faisait ses gri-gri avec le ballon. Et sur le terrain, c'était incroyable. Il était super élégant, racé, il faisait ce qu'il voulait, donc tu le regardais jouer. Mais comme c'est un adversaire, t'avais aussi envie de lui rentrer dedans. On ne finissait jamais à onze parce qu'il y en avait toujours un qui pétait un plomb.Au lycée Fabert à Metz, j'ai aussi connu Jean-Philippe Rohr. À l'école, il n'en foutait pas une rame, et tout le monde le laissait tranquille. Le prof de maths lui disait :Donc il se mettait au fond et il attendait que ça se passe. Le mot d'ordre, c'était un peu de faire les devoirs à sa place, et je lui ai passé plusieurs fois les trucs à faire. J'ai aussi joué contre