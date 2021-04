Supporter du CS Sedan Ardennes : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France et de la rencontre opposant mercredi le CSSA au SCO, posons nos valises chez les adorateurs des Sangliers.

Claude Lambert

"Pour Sedan, je suis même allé en Islande ! C'était en Coupe Intertoto, j'ai fait le déplacement en Islande dans l'avion des joueurs, du staff avec Alex Dupont."Claude

"Depuis septembre 1958, j'ai du sang vert et rouge qui coule dans mes veines. Je me rappellerai toujours mon premier match ce jour-là, j'avais dix ans. C'était dans le vieux stade, avec mes parents et mon frère aîné. C'était en nocturne, on avait perdu 2-1, mais j'avais été émerveillé par les maillots en satin rouge. Depuis, je suis devenu accro, ça ne s'explique pas. Ça aurait pu être Charleville, mais non c'était Sedan. Et depuis 62 ans, c'est toujours Sedan. Mon amour pour le club est devenu ma plus grande passion. Il y en a c'est le bricolage, d'autres la peinture, moi, c'est Sedan. C'est comme ça que j'ai attrapé la, au grand désarroi de mon épouse. J'ai 30 000 journaux sur le club et le football. Mon sous-sol était rempli, j'ai dû trouver un local parce que mon épouse en avait marre. En plus des journaux, j'ai toute sorte d'objets qui concernent le CSSA.J'ai fait énormément de brocantes, j'ai beaucoup acheté sur eBay, beaucoup récolté au stade auprès des joueurs. Ce n'est pas une question de nombre, mais de valeur sentimentale. Mes pièces, je ne les donnerai jamais. Une des plus belles, c'est le maillot d'Yves Herbet de la finale de Coupe de France 1965, Sedan-Rennes. J'y étais. J'étais gamin, j'ai attendu le bus pour avoir des autographes. Quand il est arrivé, je suis monté, et le bus est parti. J'étais tellement émerveillé d'être au milieu des joueurs que je n'ai rien vu. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'on était dans le centre de Paris. J'étais là, avec mon carnet et mon stylo, au milieu du bus. J'ai braillé sur le chauffeur,