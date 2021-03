Supporter des sections féminines : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, en cette journée internationale des femmes, place à celles et ceux qui se sont entichés de l'équipe féminine plutôt que leur homologues masculins au sein des clubs pros.

Thibaud

"Mon rêve serait de voir Bordeaux disputer la Ligue des championnes dans le stade des garçons avec du monde en tribunes."Thibaud

"J'ai commencé à suivre les filles de Bordeaux en 2015, au moment de la fusion avec l'ES Blanquefortaise. Je n'avais jamais vu de football féminin avant cela. Je suis un supporter de longue date des Girondins, et c'est donc par curiosité que je me suis rendu à un match des filles un après-midi. Elles évoluaient en D2 à l'époque. Et depuis je n'ai pas lâché cette équipe. De nombreux fidèles supporters des Girondins ont d'ailleurs découvert le football féminin grâce à cette fusion et ce projet de construire une équipe féminine à Bordeaux. Au départ, c'était ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent en famille, sont plus avertis sur le football féminin, connaissent bien l'équipe et le projet.Supporter l'équipe féminine est différent par rapport aux garçons. La principale différence réside dans le fait que les filles sont beaucoup plus accessibles que les hommes. Il y a moins de barrières entre le supporter et les joueuses ou même le staff. Moins de barrières physiques autour du terrain d'entraînement et il y a une proximité aussi avec les joueuses qui échangent volontiers pour certaines sur les réseaux sociaux. C'est plus "à la coule" qu'avec les hommes. C'est très appréciable pour le supporter.Il n'y a pas de kop présent à tous les matchs des filles comme le sont les Ultramarines pour les hommes. Il y a bien Les Marine et Blanc Île de France qui assistent régulièrement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com