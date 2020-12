Supporter de Toulouse FC : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, c'est au tour du TFC. Un club à l'actualité chaotique, entre résultats catastrophiques, relégation et rachat. Une période qui n'empêche pas, au contraire, les irréductibles de montrer leur amour pour le maillot violet.

Paul Cometto

"Être supporter du TFC, c'est s'associer à un destin collectif, celui d'une équipe qui ne va probablement jamais t'offrir de satisfaction. Ça veut aussi dire que supporter Toulouse seul dans son coin, c'est difficilement envisageable."

"Je crois qu'on ne choisit pas d'être supporter. Je suis toulousain, c'est ma ville, et je n'ai jamais été confronté à un choix. C'est la différence entre un fan, conception consumériste plus fréquente aux US, et un supporter, conception plus européenne. Toulouse est une ville qui, d'abord, n'est absolument pas une ville de rugby, mais où il y a l'un des clubs les plus prestigieux et légendaires d'Europe. Donc c'est particulièrement difficile d'être supporter du Téfécé avec ce miroir déformant - et très alléchant - du Stade toulousain. Tu interroges les gens à Toulouse, ils sont tous supporters du Stade. Sauf que les gradins ne sont pas plein à tous les matchs, et Ernest-Wallon n'est pas si grand que ça... Il y a le besoin de surfer sur le club qui marche.Être supporter du TFC, en revanche, c'est s'associer à un destin collectif, celui d'une équipe qui ne va probablement jamais t'offrir de satisfaction. C'est finalement un truc élitiste, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup aimer le foot, et l'aimer pour autre chose que pour les satisfactions faciles. Ça veut aussi dire que supporter Toulouse seul dans son coin, c'est difficilement envisageable. Tu dois partager ces moments avec une communauté, qui est assez forte d'ailleurs. J'ai en tête le TFC-Marseille, en 2004, avec