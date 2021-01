Supporter de l'Olympique de Marseille : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, c'est au tour de ceux de l'Olympique de Marseille, qui pour beaucoup semblent être tombés dedans quand ils étaient petits.

Émilie Peretti

"Le Vélodrome est un lieu de pèlerinage. On vient s'y lâcher. C'est comme aller au théâtre, c'est un jeu, et en sortant du stade, on reprend nos vies normales."Émilie

"Ce club a une histoire unique. Quoi qu'on en dise, on est les seuls à avoir décroché cette putain de coupe. J'avais 13 ans. Je me fous des joueurs qui passent. Certains vont me marquer, mais j'oublie très vite parce que, ce qui m'intéresse, c'est que l'OM brille. C'est ce qui définit les supporters marseillais : la passion, la démesure. Pour certains, le Vélodrome est un lieu de pèlerinage. On vient s'y lâcher. C'est comme aller au théâtre, c'est un jeu, et en sortant du stade, on reprend nos vies normales. C'est un des derniers endroits qui brassent les populations. J'ai toujours eu une passion pour les foules, la ferveur, les gens passionnés, exaltés, les rassemblements derrière une même cause. Même les manifestations, ça m'a toujours plu. Logiquement, je ne pouvais qu'intégrer un groupe ultra. Moi, c'est mon ex-mari qui m'a amenée au MTP puisqu'il était capo. Je ne pouvais pas y échapper. J'y ai trouvé plus qu'un moyen d'aller au stade : c'est vite devenu une famille. J'adorais être au local, animer la vie associative du groupe, préparer les tifos. Je sortais d'une école de graphisme et d'illustration, c'était idéal. Et puis, le groupe a toujours eu une dimension très sociale, très impliquée dans la vie de quartier.J'ai grandi en Corse, et j'ai vu mes premiers matchs au Gazélec d'Ajaccio. Mais mon club, c'est l'OM. Mon père regardait tous les matchs quand j'étais petite. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com