Supporter de l'OGC Nice : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Cette semaine, place à ceux qui défendent bec et ongles les Aiglons niçois.

Baptiste Janiszewski

"Tout le monde avait une histoire avec le Berger, moi y compris."Baptiste

"Je suis né à Nice donc, pour moi, c'était assez évident de supporter l'OGC Nice. J'ai grandi dans un milieu avec une ambiance très portée sur le local. C'est un peu une histoire de famille. Je me souviens que mon parrain me chantait "" quand j'avais quatre ans, j'ai grandi là-dedans en fait. Quand j'habitais à Nice, j'allais voir tous les matchs à domicile. J'ai été abonné en BSN (Brigade Sud de Nice) de 13 à 16 ans. Les deux premières années de l'Allianz, il y avait un parking un peu au-dessus du stade. Je me souviens y aller avec mon père, c'était à l'ancienne, foot plaisir, foot populaire, avec les paquets de chips et les bières sur le capot de la voiture pour un apéro à deux heures du coup d'envoi.Je me souviendrai toute ma vie de l'année Ben Arfa. J'ai toujours gardé dans mon téléphone la vidéo de la victoire contre Saint-Étienne à la dernière minute de jeu, avec un but de Valère Germain qui nous envoie en Ligue Europa. Ça, c'était un truc de fou. Je me souviendrai aussi toute ma vie du slalom de Ben Arfa contre Caen. J'étais en tribune sud, donc il était face à nous, il met huit joueurs par terre, il fonce, il fusille Vercoutre, un truc de fou. Mais je pense que le souvenir que tous les Niçois partagent en tant que supporters, c'est le Berger, Paul Capietto, qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com