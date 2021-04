Supporter de l'AS Saint-Étienne : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, l'heure est venue de se pencher sur ceux qui font le sel du Chaudron : les supporters stéphanois.

Philippe Gastal, 60 ans, docteur en pharmacie, conservateur du musée des Verts, supporter devant l'éternel

"Les Marseille-Sainté des années 1970 étaient indescriptibles. Une fois, les Verts sont repartis dans un bus prêté par des supporters parce que les vitres du leur avaient volé en éclats. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus."Philippe Gastal

"Je suis un Cantalou, donc je soutiens le Stade aurillacois. Mais depuis tout petit, une de mes passions, c'est le football et l'AS Saint-Étienne. Enfant, j'ai grandi à Aurillac, puis à Montpellier, mais dans les deux cas, mon père nous emmenait toujours aux matchs à Saint-Étienne. Lui était un fan du grand Reims d'Albert Batteux, donc quand Batteux est arrivé à Saint-Étienne, il a suivi les Verts. On partait dans la 504 ou en train, direction le Chaudron. Nos week-ends étaient rythmés par l'ASSE, on partait le samedi matin et on revenait le dimanche soir. On suivait aussi les Verts à l'extérieur, ce qui était rare à l'époque. J'ai découvert les villes de France, la géographie et leur histoire grâce à l'ASSE. Finalement, le match était la cerise sur le gâteau. Mon tout premier, c'était d'ailleurs un déplacement, puisque c'était la finale de Coupe de France contre Nantes en 1970. Au Chaudron, le premier, c'était un amical contre le Feyenoord Rotterdam, tout juste champion d'Europe, et le premier match de Coupe d'Europe contre Cagliari.De 1970 à 1982, j'ai dû assister à 80% des matchs des Verts. L'ASSE a jalonné ma vie d'adolescent et d'adulte, jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu les années fastes au plus près. Au stade, à peine sorti de la voiture, on entendait déjà les tribunes chanter, pleines, bien avant le match. Les places étaient compliquées à avoir, mais mon père travaillait dans les travaux publics comme le président Rocher, ça aidait. Nous, on était tout le temps là, on avait parfois accès aux joueurs, je suis entré deux-trois fois dans les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com