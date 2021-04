Supporter de l'AS Monaco : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, c'est au tour de l'ASM. Régulièrement raillé pour ses tribunes clairsemées au Louis-II, le club à la diagonale peut compter sur des parcages extérieurs toujours pleins.

Julien

"Depuis vingt ans, j'entends : "À Monaco, il n'y a pas de supporters" Pfff... Je m'en fiche, je sais qu'il y en a des supporters à Monaco, et on l'a vu lors d'un déplacement mémorable à Moulins en Coupe de France."Julien

"Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi j'ai décidé de supporter un club qui est à des centaines de kilomètres de chez moi. J'ai été voir des matchs à Caen, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. En fait, je n'ai pas regardé la proximité, j'ai marché au coup de cœur, et celui-ci s'est produit en 1996-1997, grâce à des joueurs comme Barthez, Henry et Trezeguet. Malheureusement, je ne suis allé à Louis-II que trois fois parce que bon... ce n'est pas la porte à côté. Le premier match que j'ai vu là-bas, il y avait une grosse ambiance dans le Pesage, mais la suite n'a pas été glorieuse, car c'est le soir de la descente en Ligue 2, après une défaite 2-0 contre Lyon. Mais l'année d'après, on était présent dans beaucoup de stades pour encourager l'équipe, malgré la descente. Et c'est là qu'on a vu les vrais supporters, ceux qui étaient à fond dedans, et pas des petits qui étaient là pour venir voir Falcao par la suite. On a vu des petits stades, des petites villes, et des bonnes ambiances quand même. Ça permettait de discuter et il y avait peut-être plus de proximité que quand on va dans des grosses villes, où on n'a pas forcément le temps de discuter avec les gens du coin.C'est toujours assez drôle, car qu'on aille voir un match à Laval ou Châteauroux,