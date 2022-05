Supporter de l'AC Ajaccio : mode d'emploi

La XXe étape du tour des supporters célèbre le 12e homme ajaccien.

Pierre-Nicolas Beretti

"À l'époque de la Ligue 1, nous étions sur écoute téléphonique. Complètement fou pour du football..." Pierre-Nicolas

"Ma première à Timizzolu remonte à 1998, j'avais alors sept ans. C'était le match du titre de National, et l'ACA retrouvait le professionnalisme à l'issue de cette rencontre. Mon grand-père et mon oncle m'avaient amené au stade et je ne les remercierai jamais assez, car ça a été un véritable coup de foudre pour moi. L'odeur des fumigènes, les chants du public et le bruit des feux d'artifice m'ont fait tomber dans la marmite à tout jamais... J'étais pourtant tout petit, mais je savais déjà que je serais addict à François-Coty quand je serais plus grand. Dès l'âge de treize ans, j'ai demandé à faire des déplacements. J'ai attaqué doucement en matière de distance, puisque mon premier voyage était à Furiani pour le derby en 2003. Ce jour-là, ma grand-mère s'était portée volontaire pour m'emmener en voiture dans des conditions météorologiques catastrophiques. Je n'oublierai jamais ! Puis, je suis allé au stade Vélodrome avec l'Orsi Ribelli durant la saison 2004-2005. Il s'agissait de mon premier "vrai" déplacement, sur le continent et avec le groupe. En fait, lorsqu'on goûte au monde des tribunes, on ne veut plus en sortir... Depuis ce match à Marseille, j'en suis à près de 70 déplacements dans toute la France. Or, il n'est jamais facile de se déplacer depuis Ajaccio. Quand on connaît les contraintes et les tarifs des transports, avion ou bateau, lorsqu'on vit sur une île... Je n'avais donc qu'une hâte : fêter mon dix-huitième anniversaire pour pouvoir me déplacer librement, sans devoir demander l'autorisation aux parents.Ma passion pour l'ACA n'a pas de limite, vraiment. J'ai passé des journées et des nuits au stade, à préparer tifos et banderoles. Des journées et des nuits dans les avions, dans…