Supporter de Brest : mode d'emploi

Les supporters de France à l'honneur sur sofoot.com. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre nos stades, qui célèbrent pour leur club, qui pleurent pour leur club. Bref, ceux qui vivent pour leur club. Aujourd'hui, c'est au tour d'irréductibles du beau jeu nichés tout au bout du monde : les supporters brestois.

Pakito

"Quand tu t'es fait chier à voir des matchs contre Saint-Denis Saint-Leu ou Noisy-Le-Sec, tu apprécies de voir ton club en première division aujourd'hui."Pakito

"Comme beaucoup, j'ai commencé à aller au stade avec mon père. Ce n'était pas un supporter acharné, mais il aimait le foot. Puis, à l'adolescence, j'ai commencé à me rendre à Le Blé tout seul ou avec les copains, à une époque où on ne gagnait plus grand-chose, dans les années 1990. J'avais vu un ou deux matchs du Brest Armorique avant la liquidation, mais je garde peu de souvenirs précis. Quand je commence vraiment à suivre Brest, on est en D3. Le public commence à déserter les travées, j'arrive un peu après la guerre. Mais quand tu es gamin, tu ne te rends pas compte de tout ça. J'ai connu la D3, la CFA... Il y avait même une période où il devait y avoir 200-300 spectateurs seulement dans les tribunes. Quand tu t'es fait chier à voir des matchs contre Saint-Denis Saint-Leu ou Noisy-Le-Sec, tu apprécies de voir ton club en première division aujourd'hui. Mais ces périodes ont participé à la construction de ma vie de supporter.Dans la vie en tribunes, tu as un code fraternel. Ce sont des gens avec qui tu passes des week-ends entiers. J'en ai connu des histoires rocambolesques, mais il faut plutôt vivre ces moments que de les raconter. Mais je peux parler de mon premier gros déplacement marquant : c'était à Guingamp, chez l'ennemi, pour le retour du Stade en D2. Tous les anciens parlaient de ce qui s'était passé en 1991, tu viens un peu pour prendre la relève, te faire ta propre histoire. J'avais 20 piges Lire la suite de l'article sur SoFoot.com