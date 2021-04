Superligue ou réforme de la Ligue des champions : c'est l'Europe qui éclate

Devant la menace grandissante et de plus en plus concrète, de la Superligue de l'ECA, l'UEFA s'apprête à adopter une nouvelle formule de sa C1. Ces deux projets concurrents altèrent profondément l'idée d'une compétition européenne et donc sa valeur sportive, en tout cas celle qui ne se calcule pas uniquement en droits télés. Certes notre nostalgie se retrouve vite concassée sous le poids des enjeux économiques et la pression des patrons de la Juventus, de Manchester United et consorts. Pourtant, il n'est pas inutile en ces jours sombres pour le ballon rond de se souvenir de ce qu'a pu et devrait représenter une Coupe d'Europe des clubs champions.

L'attaque des Titans

Il fut un temps pas si lointain, en 1986, ou le PSG se faisait éliminer au premier tour de la C1 par Vítkovice, porte-étendard de la Tchécoslovaquie socialiste. La Coupe d'Europe des clubs champions incarnait clairement un décalque des coupes nationales (avec juste la nuance du match aller-retour). Elle semblait surtout constituer à juste titre l'étage supérieur des championnats nationaux, eux-mêmes aboutissement d'une pyramide reposant sur la base foot amateur. Une place se méritait et la qualification possédait une saveur unique. Pour le pays, pour la culture foot de ce dernier et pour les supporters évidemment. En outre elle proposait une certaine interprétation de la construction européenne, plus en adéquation avec une représentation du Vieux continent que n'aurait pas renié Stefan Zweig, qui passait par-dessus le rideau de fer et tendait même les bras à la Turquie.Voilà pour les larmes élégiaques sur ces décennies durant lesquelles Bucarest ou le Celtic pouvaient prétendre soulever le trophée en toute légitimité. Depuis l'instauration la Ligue des champions en 1992 et du système des poules, le concept rappelait désormais davantage celui de la Coupe du monde. L'ouverture des places qualificatives au second, troisième, voire quatrième de certains championnats avait affadi la beauté du nom, comme une publicité mensongère. Il demeurait cependant un fonctionnement toujours dans la filiation assumée du patrimoine football du début vingtième siècle. Or depuis plus de vingt ans, l'idée d'une ligue fermée de l'élite " autoproclamée " (c'est-à-dire découplée de la logique sportive au plan national) se précise, s'affine, se discute, se brandit. Cette attaque des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com