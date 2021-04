So Foot • 21/04/2021 à 10:00

Superligue : le coeur des hommes a parlé

Andrea Agnelli, Florentino Pérez et leur clique pensaient avoir plié le game. C'était sans compter sur le raz de marée qui s'est abattu sur la Superligue depuis dimanche. L'unanimité et l'intensité de la vox populi sont en passe de torpiller ce projet puisque Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea ont déjà quitté le navire. Une victoire majuscule pour les supporters, et pour les joueurs.

Revivez les funérailles de la Superligue

pic.twitter.com/Hkjs4QzHFx -- Aymeric Laporte (@Laporte) April 20, 2021

Imagine all the people...

" Le message posté peu avant minuit par Benjamin Mendy résume tout. Pris en otage par leurs dirigeants, qui n'avaient évidemment pas daigné les consulter au moment de les embarquer dans le yacht de la Superligue, joueurs et supporters du "Big 12" ont réussi à renverser la table. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool et Chelsea ont en effet décidé de faire machine arrière au bout de 48 heures. Même si certaines sources, encore non-vérifiées, affirment que l'UEFA aurait sorti le carnet de chèques pour les faire changer d'avis.Les patrons du Real Madrid, du Barça, de l'Atlético, de la Juventus, de l'Inter et du Milan AC subsistent, mais le yacht a pris des allures de Titanic. "", a twitté Aymeric Laporte, avant de développer : "D'inspiration nord-américaine, cette Superligue aura, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com