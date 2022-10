Superligue : ce que Florentino Pérez nous réserve pour la suite

La Superligue n'est pas morte. Elle est certes enterrée depuis avril dernier, mais ses partisans n'arrêtent pas de s'activer en coulisses. Alors que le monde du foot est en attente des conclusions de la Cour Européenne de justice, des personnalités du foot arment leurs arguments. Notamment Florentino Pérez, qui n'en a pas manqué une pour dire tout le bien qu'il pense de cette compétition.

Bataille dérangée

Le débat dure et dure depuis maintenant quasiment dix-huit mois. On ne sait toujours pas si la chose va avoir lieu, mais les dirigeants du foot européen n'arrêtent pas de s'opposer sur la question de la Superligue. Des dissidents, en avril 2021, avaient tenté un premier putsch , avant qu'il ne soit écrasé par l'UEFA, remontée contre cette idée de compétition privée, autonome et fermée. Dorénavant, la balle est dans les mains de la justice , et devra statuer, d'ici la fin de l'année, sur la légitimité ou non d'une telle idée, sur la légalité ou non du monopole d'organisation des compétitions de l'UEFA.En attendant, tout le monde a l'air bien concerné et prépare ses arguments. Côté fédéral, on laisse l'impression que le droit de l'Union européenne, qui défend bec et ongles la concurrence libre et non faussée, devrait donner raison aux partisans de la Superligue. Certains s'en émeuvent déjà, en soutenant que toute la jurisprudence de l'UE continue de détruire le football, après l'arrêt Bosman de 1995. Alors on se prépare. La semaine dernière, lors du congrès de l'ECA, le syndicat européen des clubs, présidé par Nasser al-Khelaïfi, opposant à la Superligue, on annonçait la création d'une joint-venture entre l'UEFA et les 220 clubs de l'ECA chargée d'organiser et de négocier les futurs droits commerciaux des compétitions européennes. Il n'en fallait pas plus pour supposer que la fédération européenne, apeurée par les futures conclusions de la Cour de justice de l'Union européenne, tente de mettre le plus possible d'équipes dans sa poche en leur accordant ce que les gros avaient toujours demandé : un rôle prépondérant dans les décisions économiques continentales. L'UEFA s'achetait une crédibilité, en quelque sorte, en partageant son pouvoir avec l'ECA.Côté dissidence, rien n'y fait : le Barça, la Juventus et le Real Madrid soutiendraient toujours le projet Superligue et attendraient patiemment la décision de la CJUE. Un modèle serait déjà prêt, avec l'idée d'une ouverture de la future compétition, où… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com