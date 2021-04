Superligue : à quoi bon ?

À une époque de paris sportifs, de matchs décalés à 13h pour un public situé à des milliers de kilomètres, de petites phrases plutôt que de grandes histoires, le projet de Superligue, pensé par des clubs surendettés qui se posent en sauveurs du monde, signe la victoire des spectateurs face aux supporters. Mais jusqu'à quand ?

"Sans nous, ça revient au même. Sans les médias de communication, ça revient au même. Sans les dirigeants, ça revient au même. Sans les arbitres, ça revient au même. Sans les spectateurs ? Non, sans eux, ça revient au même. La seule chose qui est indispensable dans le football, ce sont les supporters."Marcelo Bielsa

À quoi bon ? Chaque supporter de foot s'est un jour posé cette question, et ce, bien avant que douze mambas noirs ne se décident à étouffer pour de bon le football européen. Alors, à quoi bon ? En octobre 2017, à l'occasion de son numéro 150,avait cherché des réponses et avait donné la parole aux amoureux du jeu, de l'odeur du gazon coupé, des vestiaires puants. Coco Suaudeau expliquait alors que le foot lui avaitet, François Bégaudeau y exprimait son amour pour un sport rendant grâce aux, et Guy Roux y évoquait ses souvenirs d'enfance, notamment les heures passées à dessiner à la craie des buts sur les murs du temple de Colmar. Fernando Torres, lui, parlait de son plaisir de. Marcelo Bielsa et Jorge Valdano, de leur côté, avaient profité du moment pour évoquer le ciment du foot : les émotions. Bielsa :Valdano :À quoi bon regarder un Toulouse-Châteauroux joué dans un stade vide seul dans son salon un samedi soir ? À quoi bon retourner au stade après avoir vu son club se faire humilier ? À quoi bon continuer de hurler pour un joueur qui échange son maillot avec un adversaire à la mi-temps d'une rencontre ? À quoi bon pleurer, rire, crier, chanter, sauter ? Ces questions sont sans réponse : cette passion est arrivée un jour et ne peut s'expliquer, c'est ainsi. Il est aujourd'hui important de rappeler qu'avant d'appartenir aux clubs, le foot appartient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com