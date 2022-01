Supercoupe d'Espagne : l'or rance d'Arabie saoudite

Deux ans après une première édition à Djeddah, la Supercopa revient en Arabie saoudite, cette fois à Riyad. La fédération espagnole a envoyé le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético et l'Athletic à 4000 kilomètres de chez eux, convaincue par des arguments sonnants et trébuchants. Une nouvelle occasion pour la monarchie du Golfe de se montrer sous un jour favorable, en poussant sous le tapis les sujets qui la dérangent.

Éviter une sortie de route

Rien que d'y penser, le régime saoudien se frotte les mains. Une grande partie du monde du football aura le regard tourné vers le stade international du Roi-Fahd ce mercredi. L'enceinte avait déjà accueilli un concert du groupe sud-coréen BTS et un show de la WWE, pour lequel le boxeur Tyson Fury s'était joint aux superstars du catch américain. Dans quelques heures, elle sera le théâtre de l'une des plus grandes affiches du football international, un Clásico Barça-Real. Un joli coup de pub pour la monarchie saoudienne, qui espère certainement par la même occasion faire oublier l'embarras suscité par l'explosion survenue le 30 décembre en marge du Rallye Dakar.Justement, l'explosion d'un véhicule, qui a gravement blessé le pilote français Philippe Boutron à deux jours du départ de la course, a jeté le trouble. Présents dans la voiture au moment de l'incident, Thierry Richard, Joël Pally et Mayeul Barbet ont tous parlé d'attentat. Contrairement aux autorités saoudiennes, qui soutiennent étrangement la piste d'un accident. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour. Selon RMC Sport , la Direction générale de la sécurité intérieure n'a toutefois reçu aucun des éléments du dossier, et ce n'est pas faute d'en avoir fait la demande., explique Fatiha Dazi-Héni, spécialiste des monarchies de la péninsule Arabique à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM).