Super-Ligue ou nouvelle Ligue des Champions, que va-t-on avoir ?

C'est le feuilleton de 2021, la réforme de la célébrissime Ligue des Champions ou la création d'une Super-Ligue européenne privée et fermée... ou les deux ! En coulisse se trame actuellement l'avenir du football continental et mêle à la fois négociation, trahison, stratégie et coup-bas. Et bientôt une série HBO ?

La Super-Ligue, un mirage de plus en plus visible

Voilà des jours, des semaines, des mois, que dans les couleurs de l'UEFA, tout ce petit monde s'agite autour de ce grand projet : la réforme de la Ligue des Champions. A tel point qu'entre ça et le projet de Super-Ligue, plus personne n'y comprend rien. Pourtant, ça y est, une date est tombée. Normalement, on devrait enfin y voir plus clair le lundi 19 avril prochain. D'ici sept jours, donc. Après la semaine européenne, l'UEFA, avec les représentants des clubs, devrait se réunir pour officialiser la réforme de la Ligue des Champions, dès 2024. Devrait car ce projet ne cesse de subir rebondissement, ralentissement et report. C'est simple, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, on est passé par toutes les émotions.Alors que rien ne laissait présager de transformation ou de bouleversement lourd, la crise sanitaire a accéléré les choses. Les clubs, cumulant des pertes à plus de 6 milliards d'euros en moins d'un an, ont poussé la réflexion d'une Super-Ligue européenne, compétition fermée, privée et ô combien lucrative, d'inspiration nord-américaine. Enfin seulement certains clubs, ceux capables de truster les meilleures audiences à travers le monde, les FC Barcelone, Juventus, Real Madrid, Liverpool ou Manchester United. Pendant de long mois, Andrea Agnelli, à la fois président de la Juventus et de l'ECA, le syndicat des clubs, a défendu ce projet, a monté des investigations, demandé conseils auprès de certains experts et conduit des business-plan. Alors qu'autrefois, dans les années 90 et 2000, la Super-Ligue n'était qu'un mirage, un fantasme ou un moyen de pression politique, le projet a pris une crédibilité très importante.A tel point que l'UEFA, prise de panique à l'idée de perdre sa compétition lucrative, générant plus de 2,04 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires, a pris les devants et a commandité différents groupes d'étude chargés de trouver la parade. A savoir : révolutionner sa Ligue des Champions, plus lucrative et plus attractive. Durant tout l'été 2000, plusieurs projets sont présentés et un seul sort Lire la suite de l'article sur SoFoot.com