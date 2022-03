Suivez le Grand Prix de F1 d'Arabie saoudite en direct

Malgré les tensions autour du circuit de Djeddah, le Grand Prix d'Arabie saoudite aura bien lieu ce dimanche à 19 heures (à la française). Au programme : une belle bataille à venir entre les écuries Red Bull et Ferrari, alors que Sergio Pérez a décroché la première pole position de sa carrière. Les Mercedes, elles, sont à la traîne, à l'image de Lewis Hamilton, seizième sur la grille de départ. En piste !

Voici la grille de départ pour les retardataires. Allez, on s'installe dans le canapé.

How our field will start Sunday's race in Saudi! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/0dz6a0WuAO

— Formula 1 (@F1) March 27, 2022