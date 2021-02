Suivez l'épisode 2 de Top Chef

Oubliez ce choc du ventre mou entre Marseille et Nice, ce Séville-Dortmund de hipsters et ce Porto-Juve qui sent le 0-0 à plein nez : le vrai sommet de la soirée se déroule en clair dès 21h05, avec le deuxième épisode de la saison 12 de Top Chef. Au menu : salade de légumes gastronomique, biscuit coeur coulant et filet de boeuf revisités, avec en guests le chef japonais Kei Kobayashi, le meilleur cuisinier du monde Michel Bras flanqué de son fils Sébastien, et le brave Jarvis Scott, seul contre tous pour sauver ses miches dans l'émission. On en salive d'avance.

21h02 : Comme tout bon journaliste que je suis, je me suis tout de même renseigné histoire de savoir un peu où je fous les pieds. "Selon mes informations", on découvrira ce soir Charline, la gagnante d'Objectif Top Chef, intégrée à la Team Etchebest, et on devrait assister à quelques embrouilles dans la Team Hélène Darroze. Ça promet.Bon, je préviens tout de suite : je dé-barque ! La dernière fois que j'ai maté cette émission, j'ai passé ma soirée à rager sur Norbert. Mais bon, y a pas que le foot dans la vie, hein.