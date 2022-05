Suivez en direct la finale de la Champions Cup Leinster-La Rochelle

Parce qu'il n'y a pas que la Ligue des champions et le foot dans la vie, suivez sur So Foot.com une autre finale : celle de la Champions Cup entre le Stade Rochelais et Leinster au stade VĂ©lodrome de Marseille !

Attendez vous à du spectacle avant de roupiller devant la finale de Ligue des champions plus tard dans la soirée. Les Irlandais plantent en moyenne près de sept essais par match. Après la fessée infligée aux Toulousains en demi-finale (40-17), pas sûr qu'ils changent d'approche aujourd'hui. Le tout sous le soleil et les 27 degrés marseillais. Ça va fuser !Ici, on pense que Pierre Bourgarit et Greg Aldritt peuvent mettre fin à l'interminable série de loose rochelaise. D'ailleurs, voici le XV de départ des Maritimes.

? Petit focus sur les 23 joueurs qui tenteront d'aller chercher le titre, sur la pelouse de l' @orangevelodrome ! ?⚫️ L'heure approche... #LEIvSR #ChampionsCup #FievreSR ? pic.twitter.com/gc2Bd7YV83

— Stade Rochelais (@staderochelais) May 28, 2022Les Irlandais peuvent compter sur l'increvable Johnny Sexton. À bientôt 64 ans, l'ouvreur aux cheveux poivre et sel vise un cinquième sacre européen en club. À moins que Jo Danty ne se mue en Bastareaud ?

? | Unchanged!We will line out as named yesterday! ? #LEIvSR #HeinekenChampionsCup pic.twitter.com/BTnB66NNct

— Leinster Rugby (@leinsterrugby) May 28, 2022