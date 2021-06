Suède : par amour du bus

Ce lundi face à l'Espagne (0-0), la Suède a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Placer dix types derrière la balle, balancer sans complexe de longues ouvertures vers sa grande courgette Alexander Isak et souffrir à onze, en attendant que l'horloge indique 96 minutes de jeu. Certains y verront une insulte au football. D'autres un profond respect envers une école et une identité de jeu que les Blågult auraient décidément tort de renier.



Retour aux bases

Pour certains, c'était une déception. De l'anti-spectacle à l'état pur. Une java triste, où l'Espagne aura essayé de danser toute seule et qui aura accouché d'un triste 0-0. La Suède, vilaine, grossière, aurait préféré garer soigneusement son bus devant ses propres cages. Ne pas jouer le jeu. Ou plutôt rentrer dans celui de la. Les Bleus-Jaunes sont restés dans leur registre, qui n'appartient qu'à eux. C'était moche, c'était bien. C'était la Suède, avec toutes ses aspérités, ses limites, son absence de grâce, ses dégagements catapultés à l'aveugle, ses touches longues hasardeuses et sa cohésion défensive presque absurde de discipline et de solidarité. En un mot : la Suède, quoi.Évidemment, il est tentant d'invoquer les clichés habituels après un match comme ça. Le football suédois est un peu plus que l'image stéréotypée d'onze grand blonds qui défendent comme des morts de faim, en balançant de longs ballons devant. Même si on se dit qu'il ne se prive quand même parfois pas de revenir à l'essentiel, comme ce lundi face à l'Espagne. Un retour aux bases en somme, dont on peut aussi retirer une étrange satisfaction.Longtemps, le football des nations a été l'expression de styles, d'identités footballistiques très marquées entre ses différents protagonistes. L'Italie avait son, l'Angleterre son, l'Allemagne sa discipline de fer et ses anges exterminateurs devant, le Portugal pavoisait drapé dans la flamboyance offensive de ses ailiers. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui on s'y perd. Joachim Löw veut jouer comme Guardiola, lacoller des wagons de buts et lase satisfait de gagner un Euro après avoir marqué trois points en phase de groupes. Les savoir-faire ont fuité quand le jeu s'est globalisé et la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com