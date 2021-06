Suède : bloc pour tous, et tous à bloc

Première du groupe E et invaincue après ses trois matchs de poule, la Suède aborde avec confiance son huitième de finale contre l'Ukraine, ce mardi soir sur la pelouse de Hampden Park, à Glasgow. Pas franchement l'équipe la plus sexy du premier tour, la bande à Emil Forsberg s'est en revanche montrée très efficace et peut voir loin dans cet Euro 2020.

La meilleure défense, c'est la défense

14, 41 et 33. Non, ce ne sont pas quelques-uns des numéros du prochain tirage du Loto, mais les pourcentages de possession de balle de la Suède lors de ses trois matchs de poules de l'Euro 2020, respectivement contre l'Espagne, la Slovaquie et la Pologne. Résultat ? Une première place du groupe E avec deux victoires (1-0 contre la Slovaquie et 3-2 face à la Pologne) et un match nul (0-0) contre la. Une stratégie terriblement clinique et assumée par Janne Andersson, le sélectionneur suédois., avançait-il après le court succès glané contre la Slovaquie sur un penalty d'Emil Forsberg.Une unité collective que le coach de 58 ans perfectionne depuis son arrivée à la tête de la sélection en juin 2016, juste après un championnat d'Europe raté (dernier de son groupe avec aucune victoire), et qui porte ses fruits. Et tant pis pour le spectacle.La Coupe du monde 2018 avait permis d'obtenir un aperçu clair du jeu proposé par lesqui avaient systématiquement laissé la possession du ballon et tiré moins que leurs adversaires, hormis lors de leur entrée en lice contre la Corée du Sud. Un style de jeu qui leur avait permis d'aller jusqu'en quarts de finale avant de tomber face à l'Angleterre (0-2). Autant dire que très peu de choses ont changé en trois ans : Robin Olsen a encaissé le même nombre de buts en phase de poules (2) et son équipe a de nouveau terminé en tête de son groupe, même si le cru 2021 pousse le bouchon encore un peu plus loin.Avec une possession de balle encore plus faible (29%, contre 38% au dernier Mondial), la Suède laisse délibérément le cuir à ses adversaires pour faire briller son gardien (10 arrêts, total le plus élevé pour un premier de groupe, et deux, seules l'Italie et l'Angleterre ont fait mieux), et sa solide ligne arrière (117 dégagements, plus que tout autre équipe). Une tactique Lire la suite de l'article sur SoFoot.com