Sucré Szalai

Après le Portugal, la Hongrie s'apprête à défier la France pour la deuxième journée du groupe F. Un nouveau casse-tête pour les Magyars qui pourront tout de même compter sur leur géant offensif : Ádám Szalai, son mètre 93 et ses 90 kilos. À 33 ans, le rebelle de Budapest a su mettre de côté le beau jeu, au profit du don de soi, sur comme en dehors du terrain.

HongrieFrance 19/06/2021 Euro 2020 - Groupe F

Le géant en exil

Emmenée par sa bouillante Puskás Aréna, la sélection hongroise tentera de faire flancher le colosse français. Aux avant-postes, Ádám Szalai se chargera d'annihiler les premières relances des Bleus, comme il a su le faire contre le Portugal durant près de 80 minutes. Le vieux briscard pourrait même se payer le luxe de planter une banderille dans les buts d'Hugo Lloris, pour embellir le tableau d'une longue et sinueuse carrière.Ádám Csaba Szalai porte sur ses épaules la responsabilité de toute une nation. Digne successeur de Balázs Dzsudzsák et capitaine emblématique de la Hongrie, c'est loin de son Budapest natal que l'attaquant a su faire sa renommée.clame le revanchard. Formé chez les géants du Honvéd et d'Újpest, il prend son envol à seulement 17 ans pour rejoindre l'Allemagne et le VfB Stuttgart, séduit par ce beau bébé. En post-formation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com