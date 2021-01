Strootman, le Hollandais décevant

Arrivé en grande pompe fin août 2018, Kevin Strootman quitte l'Olympique de Marseille par la petite porte deux ans et demi plus tard. Le milieu néerlandais est prêté six mois au Genoa, sans option d'achat. Il reviendra donc cet été sur la Canebière, mais d'ici là, l'OM se débarrasse enfin du plus gros échec du Champions Project. Oui, même devant Kostas Mitroglou.

Erreur sur la marchandise

Vidéo

Le 28 août 2018, c'est l'effervescence au centre Robert Louis-Dreyfus. Costume cintré, sourire aux lèvres, Jacques-Henri Eyraud s'est mis sur son 31 et dégaine un Powerpoint dont il a le secret., se réjouit le président de l'OM au moment de présenter Kevin Strootman. Grâce à la vente record de Zambo Anguissa, l'OM vient de s'offrir l'international néerlandais, demi-finaliste de la précédente Ligue des champions avec la Roma et vice-capitaine des Bataves pour 25 millions d'euros hors bonus. Le deuxième plus gros transfert du club derrière lede Payet. Alors JHE et l'état major marseillais paradent.Manches retroussées, Strootman brille dans sa chemise aussi blanche que son sourire Colgate. L'assistance est sous le charme. Partout, on parle de " gros coup ", de " recrue phare ". Sur les réseaux sociaux, sa vidéo de présentation le mettant en scène en personnage decartonne. Avec le recul, il s'agit peut-être de sa prestation la plus convaincante sous le maillot marseillais. Conscient des espoirs que suscite son arrivée, le Néerlandais relativise :Raté. L'emballement médiatique est à la hauteur de la déception qui va suivre. À l'époque, l'association Strootman-Luiz Gustavo fait frémir le Vieux-Port, et saliver ailleurs dans l'Hexagone. Finaliste de la dernière Ligue Europa, l'OM semble passer un cap via cet achat.