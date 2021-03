Strasbourg stoppe la belle série monégasque

Première défaite de l'année pour l'ASM...

Strasbourg 1-0 AS Monaco

Thierry mériterait les lauriers.Après avoir tenu tête au leader lillois dimanche, le Strasbourg de Thierry Laurey a réalisé ce que seul Lorient était parvenu à faire jusqu'ici en 2021 : mettre en échec Monaco. Et même mieux que ça, puisque le Racing a fait tomber le quatrième du championnat, qui restait sur treize matchs sans défaite. Logique tant les joueurs alsaciens ont été bien plus menaçants que leurs adversaires. Lamine Koné (13), Lionel Carole (30), Frédéric Guilbert (36), Dimitri Liénard (63) et Alexander Djiku (76) ont ainsi pris leur chance, sans cadrer. Jusqu'à ce tir croisé du gauche de Guilbert dans le temps additionnel, hors de portée de Benjamin LecomteLe Rocher avait pourtant été maintenu à flot par Guillermo Maripán, devant Adrien Thomasson (46), et Benjamin Lecomte, face à Ludovic Ajorque (63, 71). De quoi permettre d'espérer un hold-up, qui ne viendra finalement pas. Pas grand-chose à se mettre en effet sous la dent côté monégasque, hormis une reprise de volée de Wissam Ben Yedder en plein sur Eiji Kawashima (45) et un centre signé WBY beaucoup trop puissant pour que Krépin Diatta puisse le maîtriser (77). Conséquence directe : Lyon, troisième, grignote et repousse l'ASM à quatre points.Lecomte a été bon, mais les comptes sont mauvais.