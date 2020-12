Strasbourg se réveille en explosant Nantes

Nantes 0-4 Strasbourg

Passion pénos, chez les Canaris.Alors qu'il n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis quatre matchs, le Racing Club de Strasbourg est venu écraser le FC Nantes à la Beaujoire, ce dimanche après-midi (0-4).Il faut dire que les Jaunes ont donné le bâton pour se faire battre, concédant rapidement leur troisième penalty sur les quatre derniers matchs. Cette fois, c'est Andrei Girotto qui s'est montré fautif, avec une main stupide que Dimitri Liénard s'est empressé de sanctionner. Buteur, le milieu strasbourgeois s'est ensuite transformé en passeur, offrant un caviar de corner à Habib Diallo, converti en deux temps par le Sénégalais, devant des Nantais complètement attentistesApathiques en première période, les Canaris ont même frôlé le KO au retour des vestiaires, mais ont pu compter sur un solide Alban Lafont devant Ajorque (58) et Thomasson (67). Deux avertissements, avant une autre sanction, infligée par Ajorque... sur un nouveau penalty que le Réunionnais avait lui-même obtenu. Rideau ? Non, car Kévin Zohi s'est lui aussi décidé à y aller de son petit pion personnel, sur un bon centre du géant strasbourgeois. Avec ce carton, Strasbourg sort provisoirement de la zone rouge. Rien ne va plus à Nantes, avec un quatrième match de suite sans victoire.Ça va commencer à chauffer pour les petites fesses de Christian Gourcuff...