Strasbourg saucissonne Lorient

Le Racing a pulvérisé Lorient à la Meinau.

Strasbourg 4-0 Lorient

Un après-midi de boucherie à la Meinau.Dans une ambiance de feu, Strasbourg n'a fait qu'une bouchée de Lorient, noyé dans le grand bleu alsacien (4-0) ce dimanche. Les Bretons démarrent pourtant bien la rencontre et se créent deux occasions coup sur coup au quart d'heure de jeu, mais ni Vincent Le Goff ni Terem Moffi n'attrapent le cadre. Les seules réelles opportunités de Merlus en difficulté offensivement (cinq tirs, aucun cadré), privés d'Armand Laurienté - toujours blessé - et orphelins de Stéphane Diarra au bout de trente minutes. D'autant qu'avant sa sortie, Ludovic Ajorque avait déjà fait étalage de son jeu de tête pour tromper Paul NardiHabib Diallo prend le relais de son compère d'attaque avant la pause en étant opportuniste, puis adroitpour faire le trou. En balade, le Racing conclut son bel après-midi grâce à Adrien Thomasson, qui croque d'abord une énorme occasion avant de se rattraper quelques instants plus tard, à l'affut sur une touche longue prolongée par Diallo. Résultat, une gifle qui fait dégringoler Lorient, privé de succès depuis cinq matchs, au quatorzième rang (quinze points).Strasbourg grimpe quant à lui provisoirement à la septième place de Ligue 1 (dix-sept points) et peut se targuer d'être la troisième attaque du championnat (22 pions). Sûrement l'influence allemande.