Strasbourg résiste à Rennes

En infériorité numérique pendant près d'une heure, Strasbourg s'en tire avec un point contre Rennes (1-1). Ludovic Ajorque avait pourtant ouvert le score avant qu'Adrien Hunou ne lui réponde. Le Racing reste englué dans la zone rouge pendant que les Bretons continuent de ronronner.

Strasbourg 1-1 Rennes

Le siège de Strasbourg

" Cette banderole déployée dans une tribune de la Meinau à huis clos tout au long de la rencontre du vendredi soir était destinée à Strasbourg, mais elle pouvait aussi s'adresser au Stade rennais. Dans le froid de canard alsacien, c'était un rendez-vous entre deux équipes malades (une victoire en dix matchs pour Rennes ; un succès en sept parties pour le Racing) en quête de confiance après un enchaînement de défaites. Et si le Racing restera dans la charrette à l'issue de cette 12journée, il peut estimer avoir glané un bon point après avoir passé près d'une heure en infériorité numérique contre une équipe rennaise toujours aussi inoffensive.Il n'y a pas de fatigue qui soit pour Julien Stéphan : trois jours après une défaite cruelle contre Chelsea en Ligue des champions, le technicien breton n'opère que deux changements dans son onze de départ (Maouassa et Tait). Les dix premières minutes sont rennaises, le latéral gauche, de retour de blessure, enquillant les déboulés sur son côté pour mettre la pagaille dans la pire défense du championnat. Mais après une reprise au-dessus de Bourigeaud (8), plus rien. Solide et bien dans son 4-4-2, le Racing se met dans le sens de la marche, provoquant des premières frayeurs dans le camp rennais. Et ça finit par payer : Lala prend la chique sur le côté droit de la surface Lire la suite de l'article sur SoFoot.com