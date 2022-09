Strasbourg, les raisons de la galère

Toujours sans succès en championnat depuis le début de la saison à la suite de son nouveau match nul contre Clermont, Strasbourg déçoit par rapport à ce qu'il a montré durant l'exercice 2021-2022. Mais après cette période faste, les difficultés étaient justement et logiquement attendues.

"L'année dernière, on était peut-être en surrégime..."

La statistique, inédite depuis l'arrivée de Julien Stéphan en 2021, n'étonnera personne au regard du début de saison observé : à domicile, Strasbourg n'a gagné aucun de ses quatre derniers matchs (une défaite). Contre Clermont à la Meinau ce dimanche, à l'occasion de la septième journée de Ligue 1, les Alsaciens ont en effet encore concédé le nul malgré une domination évidente et des occasions qui auraient dû terminer au fond (deux barres transversales touchées, notamment). Résultat : le RCSA n'a toujours pas remporté une seule rencontre de championnat, et reste englué dans la zone de relégation en dix-septième position avec cinq petits points au compteur. Mais comment expliquer cette période difficile alors que le club incarnait l'une desfrançaises durant l'exercice 2021-2022 terminé à la sixième place et à trois unités du podium au gré d'un jeu emballant, le tout alors que l'effectif n'a pas énormément bougé ?En réalité, les raisons de cette galère sont diverses et variées. Mais les prestations en berne, par rapport à la saison précédente, ne sont pas non plus si inattendues que ça. Car en prenant du recul, ce sont plutôt les succès de l'année dernière qui représentaient l'anomalie., indiquait habilement Dimitri Liénard à la toute fin du mois de juillet, lors d'un amical contre Liverpool.