Strasbourg gâche le titre du Paris Saint-Germain sur la fin

Malgré un Kylian Mbappé encore monstrueux (un doublé, une passe décisive), le Paris Saint-Germain a concédé le match nul à Strasbourg. Déterminés bien que menés de deux buts à un quart d'heure du terme, les Alsaciens ont en effet égalisé dans le temps additionnel.

Strasbourg 3-3 Paris Saint-Germain

Le quart d'heure de retard parisien

Boom, un match à six buts un vendredi soir ! C'est dire si Strasbourg et le Paris Saint-Germain ont fait plaisir, lors de la 35journée de Ligue. Avec une équipe rêvant de Ligue des champions opposée à un vainqueur précoce du championnat, le suspense pouvait espérer se faire une petite place. Et il a totalement tenu son rang même si Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour filer la victoire aux siens, croyait avoir décidé du contraire. Car dans le temps additionnel, le Racing a trouvé le moyen d'arracher le nul après avoir été mené de deux buts à un quart d'heure du terme.Troisième minute, au stade de la Mainau. Au milieu des quelques inscriptions anti-Qatar présentes en tribunes, les supporters n'ont pas à attendre pour s'exciter : sur la première incursion strasbourgeoise, Gameiro grille Kimpembe et ouvre le score en force face à son ancien club (comme au match aller, d'ailleurs). Mauvaise surprise, donc, pour le Paris Saint-Germain tout juste champion de France. Qui ne se réveille pas pour autant, Thomasson signant le break avant même le quart d'heure de jeu... refusé par la VAR, pour hors-jeu. Sauf que cette fois, ça y est : le leader est, enfin, entré dans la partie. La preuve avec Mbappé, qui profite d'un caviar de Neymar et de sa vitesse pour égaliser. Dominateurs, les visiteurs accélèrent encore avec le Brésilien qui voit Sels stopper sa tentative. Pas de quoi impressionner les locaux, qui résistent plutôt bien et s'offrent même une bonne occasion avant la pause par…