So Foot • 17/01/2021 à 17:03

Strasbourg carbure et enfonce Sainté

Strasbourg 1-0 Saint-Étienne

Stras' en pleine bourre.Vainqueur sur la plus petite des marges à la Meinau contre l'ASSE (1-0), le RCSA signe ce dimanche une troisième victoire de rang alors que les Verts, 16, ne sont plus qu'à quatre points du 18Les visiteurs pourront regretter le penalty que Boudebouz a envoyé en tribune en début de partie (9) après une faute d'Eiji Kawashima sur le jeunot Aïmen Moueffek. Auteur de nombreuses tentatives en première, le Racing a ouvert la marque grâce au neuvième but de Ludovic Ajorque cette saison, juste avant la demi-heure de jeu, d'une caresse à la suite d'une galette de Kenny Lala (29). La tour de contrôle a vu Jessy Moulin l'empêcher d'inscrire le doublé (57) alors que la pression strasbourgeoise a été intense après la pause. Malgré leurs bonnes intentions sur la fin, les gars du Forez n'ont pas réussi à aller chercher quelque chose.Quel dommage que Stéphane Ruffier ait pris sa retraite cette semaine...