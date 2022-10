Strasbourg accroche l'OM au bout du suspense

Après avoir mené pendant 75 minutes, l'OM a finalement concédé le nul ce samedi à la Meinau (2-2). Si Marseille peut nourrir des regrets, Strasbourg relève enfin la tête grâce à un chef-d'œuvre de Kévin Gameiro.

Strasbourg 2-2 Marseille

Dieng, comme une évidence

Avec quatre défaites sur les cinq dernières sorties, l'OM se savait très attendu ce samedi soir à la Meinau. Un rendez-vous crucial à double intérêt : rester collé à ses adversaires directs dans la course au podium mais aussi se rassurer à trois jours de son match décisif contre Tottenham en C1. Tout s'est passé comme sur des roulettes pour Igor Tudor et les siens en première mi-temps, avant de complètement s'effondrer en fin de partie et concéder un match nul (2-2). Pour Strasbourg, qui relève la tête grâce à un bijou de Gameiro dans les ultimes secondes, voilà enfin des signes de résurrection et peut-être le déclic tant attendu.Que la période soit faste ou non, la Meinau a cette belle tendance à toujours afficher son plus beau visage. Alors quand l'OM se pointe, il n'est pas question de déroger à la règle. Poussées par le public, les deux formations entament la partie sur un rythme effréné, le cuir allant d'un camp à l'autre sans répit. Et à ce petit jeu, ce sont les Marseillais qui se régalent. De retour dans un rôle de titulaire, Dimitri Payet fait belle impression et son slalom passe tout proche de faire mouche (6e). Pas bien grave car deux minutes plus tard, Bamba Dieng ouvre enfin son compteur buts cette saison, en reprenant en demi-volée un long dégagement de Pau López. Un conte de fées pour le vaillant sénégalais, toujours dans les bons coups, même si parfois un peu maladroit, à l'image de son partenaire Cengiz Ünder qui ne parvient pas à cadrer à deux reprises (11e et 26e). Et alors que Strasbourg se réveille un peu, les locaux vont voir leur laxisme défensif être… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com