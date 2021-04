Stop aux échanges de maillots à la mi-temps

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingue tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Édouard Balladur, "je vous demande de vous arrêter". Pour cet épisode, on dit un grand "NON" à ces joueurs qui échangent leur maillot à la mi-temps.

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable ?

Le début des années 2010 a vu l'apparition du double jeu de maillots dans les vestiaires. À savoir que chaque joueur au plus haut niveau dispose d'un maillot pour la première période, et d'un autre pour la deuxième. Certains intendants préparent même trois, voire quatre maillots en cas de problème sur le terrain avec l'un d'eux (du style maillot arraché en cours de match). Le chasseur de maillots opère à la mi-temps de la rencontre, car il sait que ce sera sûrement la cohue à la fin devant le joueur dont il rêve d'obtenir le chandail.Tel le lever de rideau du début des soldes, il vaut mieux assurer le coup et faire les ventes privées en amont. Le phénomène vient également de ce côté matérialiste, voire collectionneur que tout un chacun peut développer, avec l'envie d'avoir cette perle rare au fond du placard ou peut-être même encadrée dans son salon transformé en mini-musée. Un footballeur est un être humain, il ne déroge donc pas à la règle.Il est bon de rappeler un bon vieux poncif qui dit qu'un match dure 90 minutes et ne se termine qu'au coup de sifflet final donné par le monsieur en jaune, en noir ou en bleu ciel. C'est insupportable, parce que ça démontre une certaine abdication et un soupçon de je-m'en-foutiste, alors même qu'il reste encore 45 minutes à jouer. Tant que je peux récupérer le maillot d'une vedette, l'enjeu et la suite des événements ne semblent plus vraiment compter. Matz Sels, le gardien de Strasbourg, vient de passer trois quarts d'heure à se faire mettre sur les rotules par Kylian Mbappé lors de la 32journée de Ligue 1 face à Paris (1-4) et vient pourtant lui demander son maillot dans le couloir alors qu'il y a 0-3 ? Intolérable.Florian Thauvin échange son maillot avec ce même Kylian Mbappé à la mi-temps du Trophée des champions en janvier dernier (2-1), et le maillot du joueur de l'OM Lire la suite de l'article sur SoFoot.com