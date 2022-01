Steven Caulker, loin des démons

En 2012, Steven Caulker était un jeune international anglais dont le physique et la gestuelle rappelaient Rio Ferdinand. Dix ans plus tard, il a 30 ans et s'apprête à faire ses débuts lors de la Coupe d'Afrique des Nations vêtu du maillot de la Sierra Leone, le pays de son grand-père. Il ne faut pas voir dans ce changement de nationalité sportive une opportunité de disputer un tournoi international, mais le fruit d'un long travail de réparation. Car entre les addictions aux jeux, l'alcool et les envies de suicide, l'ancien espoir de Tottenham revient de très loin.

Le bonheur n'était pas dans le prêt

Grâce à la rencontre entre l'Angleterre et la Suède, le 14 novembre 2012 est à marquer d'une pierre blanche. En effet, chacune des mi-temps de ce match a eu son lot d'événements notables. La seconde période a vu Zlatan Ibrahimović s'envoler dans les airs pour signer un retourné acrobatique exceptionnel (qui finira Prix Puskas un an plus tard) tandis que la première a vu un jeune défenseur anglais, Steven Caulker, marquer pour sa première et unique sélection avec les Three Lions. Mais si ce n'est qu'un but parmi tant d'autres pour le géant de Malmö, celui de l'Anglais représentait beaucoup plus : une éclaircie dans un ciel qui commençait déjà à bien s'assombrir.Dans les réserves de Tottenham, trois jeunes garçons de la génération 91 attirent la lumière : le milieu Ryan Mason, l'ailier Andros Townsend et le défenseur Steven Caulker. Pour ce dernier, les superlatifs sont déjà de sortie : le rival d'Arsenal a en son sein le nouveau Rio Ferdinand, rien que ça. Bien qu'impressionnant avec les équipes jeunes, Caulker doit d'abord se faire les dents dans des club de basse division pour prouver au board desqu'il peut lui faire confiance. La saison des prêts commence et le premier arrêt du roc de Feltham se nomme Yeovil Town, pensionnaire de League One. Accompagné de ses acolytes Ryan Mason et Andros Townsend, il arrive à tirer son épingle du jeu. Il dispute 44 matchs, est élu meilleur joueur du club et surtout, atterrit dans l'équipe-type de la décennie selon les supporters des. Ce n'est pas assez pour être lancé en Premier League. Deuxième arrêt : Bristol City. C'est ici que les ennuis vont commencer.À 19 ans, il se retrouve seul dans un appartement situé dans le centre-ville dont les maisons avoisinantes sont des boîtes de nuit et des casinos. Rapidement, il n'hésite pas à franchir les portes