Steve Rotheram (maire de Liverpool) sur Hillsborough : "Le gouvernement a beaucoup de cadavres dans son placard"

Le 15 avril 1989, lors d'une demi-finale de FA Cup opposant Liverpool et Nottingham Forest, un terrible mouvement de foule pressait des milliers de supporters des Reds contre les grilles du stade de Hillsborough, à Sheffield. Quatre-vingt-treize d'entre eux mourront étouffés, piétinés ou écrasés, quatre victimes décèderont plus tard. Trente-trois ans après, le maire de la région métropolitaine de Liverpool, Steve Rotheram, se bat pour l'instauration d'une loi, la Hillsborough Law, qui éviterait aux familles de victimes de tragédies de vivre le même calvaire que celles du plus grand désastre de l'histoire du football anglais.

"On veut offrir à une personne ordinaire qui traverse une tragédie, qui perd un être cher, un accès décent à la justice."

Le but est de rééquilibrer le système judiciaire britannique. La balance penche depuis trop longtemps en faveur des institutions et des agences publiques. On veut offrir à une personne ordinaire qui traverse une tragédie, qui perd un être cher, un accès décent à la justice. Les organisations publiques ont des réserves de financement infinies, alors que les familles n'ont pas les moyens de s'offrir de longues procédures. On aimerait que la défense des familles soit, au moins en partie, prise en charge par les pouvoirs publics. La loi prévoit aussi l'instauration d'un avocat public qui défendrait l'ensemble des familles. On veut mettre en place une charte pour les familles, ainsi qu'un devoir de franchise.Cela surprendra la plupart de vos lecteurs, mais, ici, les fonctionnaires ne sont pas soumis à une obligation de franchise. En d'autres mots, ils peuvent ne pas dire la vérité. Ils n'y sont pas obligés. C'est bizarre, non ? Tu es payé par un organisme public et quand on te pose des questions, tu n'est pas sous serment. Tu n'as pas nécessairement à dire la vérité. Ce ne serait pas surprenant dans le régime de Poutine. Ça l'est un peu plus dans ce qui se veut être une démocratie sophistiquée.