Steve Mandanda et Marseille : ce n'est qu'un adieu

Cette fois, c'est pour de bon : Steve Mandanda n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Il s'est engagé mercredi soir avec le Stade rennais, mettant un point final à son aventure longue de quatorze ans avec l'OM, qu'il aura bouclée avec une saison en demi-teinte et un départ feutré. Dommage, au regard de la trace que laissera l'icône à Marseille.

Il y a les films, et la réalité. Au cinéma, quand Steve s'évade, c'est le monde entier qui est pendu aux images qui défilent sur le grand écran. Dans la réalité, l'histoire retiendra que quand Steve s'en est allé, il l'a fait bien plus discrètement. Sans méli-mélo contractuel, sans fioritures médiatiques. Sans hésitation, non plus. Il est même ardu d'imaginer quel autre joueur que lui aurait pu tirer sa révérence de la sorte, de manière aussi nette, qui plus est pour quitter un club tel que l'Olympique de Marseille. Mais aurait-il vraiment pu en être autrement ? Aussi satisfaisant qu'il soit à l'arrivée, dans le cas de son immense gardien, l'exercice 2021-2022 du dauphin de Ligue 1 laissait peu de place à un autre scénario que celui de la rupture en bons termes. Et tant pis si celui-ci, avec 613 matchs au compteur, est le recordman de capes sous la tunique blanc et ciel.

Mandanda de dépôt

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2022Cette ultime saison a en effet été à l'OM ce qu'une phrase bien sentie entre deux arguments est à une bonne copie de bac de philosophie : une transition, qui devait par essence laisser des joueurs sur le bas-côté. Une nouvelle direction, mais surtout un nouvel entraîneur à la tête bien brûlée et un concurrent recruté sur mesure ont posé leurs valises à la Commanderie. Il n'en a pas fallu plus pour que Steve le patriarche se retrouve sur le banc des remplaçants, cantonné à un rôle de doublure de Pau López. L'arrivée de l'Espagnol avec son profil de super-relanceur a suffi à l'orage Jorge Sampaoli pour choisir de retirer le jusqu'alors indéboulonnable Mandanda du onze phocéen ; un choix qui en avait consterné…