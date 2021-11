Stéphane N'Guéma : " Les footballeurs gabonais ne rêvent plus "

La semaine passée, Stéphane N'Guéma et quatre joueurs du championnat gabonais étaient interpellés et placés en garde à vue à Bongoville. Leur tort ? Avoir voulu sensibiliser les joueurs de l'équipe nationale sur la précarité qui accable les joueurs au Gabon, privé de championnat depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19. Récit d'une interpellation arbitraire.

"J'ai

On était partis à Bongoville pour rencontrer les joueurs de l'équipe nationale du Gabon. Nous avions fait toutes les démarches, dont un courrier pour le président de la Fédération gabonaise de football, tout le monde était au courant de notre venue : le président, le sélectionneur, tous les gens travaillant autour de la sélection... On voulait évoquer avec les internationaux la situation des footballeurs au pays, qui subissent l'arrêt du championnat national depuis deux ans, et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils vivent dans une situation de précarité qui n'a pas de nom, ils ont fait du football leur métier, mais depuis deux ans, ils ne peuvent plus l'exercer. On voulait l'expliquer aux internationaux. En parlant à Pierre-Emerick Aubameyang ou à Bruno Ecuele Manga, ou à un autre joueur, on espérait que l'un d'eux glisse un petit mot au ministre des Sports ou au président de la Fégafoot.Dès que nous sommes arrivés à Bongoville, les quatre joueurs du championnat gabonais qui m'accompagnaient ont attendu dehors, je suis entré seul dans l'hôtel. J'ai joué en équipe nationale, tout le monde me connaît. Mais quand je suis entré dans le hall de l'hôtel, j'ai rencontré l'intendant de l'équipe nationale, monsieur Serge Ahmed Mombo. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à monter sur ses grands chevaux :C'est une humiliation, je lui ai pourtant dit que nous étions venus pour rencontrer les joueurs, que j'avais des documents.Je n'ai pas eu le choix, je suis sorti.