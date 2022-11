Stéphane Morello : " Ils se sont vengés, puis ils m'ont juste oublié "

Dans le livre Séquestré au Qatar (Max Milo Éditions) publié en 2015, Stéphane Morello raconte son calvaire : celui d'un homme venu dans le petit émirat pour entraîner et qui, par la seule volonté de son employeur, y est resté bloqué pendant quasiment cinq ans.

Je vis désormais à Caracas. J'ai repris le métier pour lequel je m'étais destiné dans ma tendre jeunesse, à savoir celui d'enseignant. Ma carrière d'entraîneur s'est arrêtée au Qatar et n'a pas repris depuis.Au Qatar, il y a une spécificité qui s'appelle la. C'est un système imposant à tout étranger venant travailler dans le pays d'être parrainé par un, autrement dit un parrain, en quelque sorte responsable de vos agissements et de votre conduite. Ce parrain, qui est souvent votre employeur, vous donne ou pas le droit de faire certaines choses, comme louer une voiture, acheter un appartement ou encore quitter le pays. Moi, j'étais parfaitement en règle, j'avais un passeport à jour, je ne faisais l'objet d'aucune procédure judiciaire, je n'étais pas visé par un. Cependant, je ne pouvais pas partir, tout simplement parce que mon parrain, le Comité olympique qatari, ne daignait pas m'accorder ce droit.Mon entêtement, ainsi que ma volonté de ne pas céder face à certaines pratiques. Pour résumer rapidement, ma première année là-bas s'est très bien passée. Le club où j'entraînaisétait très content de moi. Mais il y a eu du changement à l'intersaison, et le nouveau président m'a remercié. OK, pas de problème, à condition de payer ma dernière année de salaire. Je me suis tourné vers le Comité olympique, qui n'a voulu me verser que deux mois. Alors j'ai décidé de le poursuivre en justice, ça n'a pas plu aux responsables, qui ont répliqué en me bloquant au pays. Ils se sont vengés, puis ils m'ont juste oublié, au milieu de leurs dizaines de dossiers et avec leur administration calamiteuse. Et forcément, quand l'affaire a commencé à faire du bruit, ils étaient un peu embêtés.