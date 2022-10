Stéphane Coquin : "Dans le Sud de l'Italie, c'est vie de football où les gens sont malades"

Formé à l'ASSE avant de filer au Genoa alors qu'il n'était même pas majeur, Stéphane Coquin pourrait rédiger un guide Michelin du football semi-pro italien. Et pour cause, le natif de Courbevoie a évolué dans 29 clubs transalpins différents, avec une préférence pour la Campanie, où il vit encore du calcio aujourd'hui.

"De temps en temps, quand je ne savais pas quoi faire, je prenais un billet d'avion à Gênes, et je rentrais à Paris pour une journée."

C'est après son entraînement, à l'heure de l', que Stéphane Coquin arrive à Pozzuoli. L'attaquant français ne le dit pas tout de suite, mais il fête ce jour-là ses 40 ans. Dont plus de la moitié passée sur les pelouses d'Italie. Ce qui n'empêche pas ses jambes d'être encore au rendez-vous.Pourtant, cet été, celui qui songe devenir agent après sa carrière a rempilé pour une saison. C'est le Montecalcio, club d'(5échelon national), qui a raflé la mise et l'a fait rappliquer en Campanie. L'occasion parfaite pour revenir avec lui sur sa carrière en Italie.Bien sûr que non, pour moi, ce n'était juste qu'un passage.Ça faisait trois ans que j'étais au centre de formation de l'ASSE, à 700 kilomètres de chez moi, je jouais en équipe de France U15 avec Philippe Mexès et Wilfried Dalmat, mais je n'avais pas de contrat. C'est un recruteur, Michael Manuello, l'actuel agent d'Olivier Giroud, qui m'a fait signer là-bas. À l'époque, il bossait avec le Genoa, vivait à Menton et commençait tout juste à dénicher des talents français pour les faire signer en Italie. Nantes, Bordeaux, le PSG, le Red Star ou Strasbourg étaient aussi intéressés, mais aucun d'eux ne me proposait un contrat pro. Alors quand le Genoa m'a proposé un contrat pro de 6 ans et un salaire mensuel de 3 millions de lires, je n'ai pas hésité. Ça a fait du bruit, car j'étais un des premiers joueurs français à partir à l'étranger si jeune, et notamment en Italie, comme Zoumana Camara, Vincent Péricard, Ousmane Dabo ou Sébastien Frey.